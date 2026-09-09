Fabiani in conferenza: " La rosa della Lazio oggi si attesta intorno ai 400 milioni di euro. Abbiamo patrimonializzato"

Le dichiarazioni del direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani in occasione della conferenza stampa di presentazione di Diogo Leite.

Angelo Fabiani in conferenza stampa

C'è una riflessione in corso sul mercato degli svicolati? Ci sono cambi di programma invece per Pellegrini?

Su Patric e Pellegrini mi sono già espresso. Ci sono ancora due slot. Come abbiamo detto, il mercato non dorme mai e dove la società intravede la possibilità di potenziare la rosa farà delle operazioni in quel senso.

Lo stipendio di Diogo Leite impatterà sul costo del lavoro allargato. Ci sono riflessioni su gennaio per la riapertura del mercato?

Tutti i nuovi contratti vanno a impattare sul costo del lavoro allargato, ma mi sento di tranquillizzare chiunque. Come abbiamo sempre fatto, riusciremo a fare mercato, ma non solo, anche a potenziare il parco giocatori della Lazio. Ritengo che il valore della rosa della Lazio si attesti intorno ai 400 milioni di euro. Usciranno nei prossimi giorni anche dei dati ufficiali. La Lazio non ha preso tanto per prendere. C'è stato anche un piccolo di furbizia e capacità. Abbiamo patrimonializzato. È un dato importante, perché si può operare sul mercato con cessioni e portare giocatori validi come Castellanos e Guendouzi. Romagnoli era un suo desiderio andare a giocare altrove e lo abbiamo accontentato. Non abbiamo depotenziato la squadra. Il campo è il giudice supremo. Vincere due partite significa tanto, ma anche nulla. Bisogna avere continuità e non farci distrarre da complimenti a raffica. Il calcio è una brutta bestia e ti può smentire il giorno dopo. Dovremo cercare di raggiungere il minimo obiettivo di riportare la Lazio in Europa.

Che voto darebbe al mercato della Lazio?

Non sono un tipo che si deve autocelebrare. Io non devo dare nessun voto. anche questi voti si dovranno dare a fine mercato. Non mi piace attribuire meriti al lavoro di Fabiani e della società qui non ci deve essere nessuna primadonna. Tutto quello che ho fatto l’ho fatto con passione, con amore verso questa società e questi colori e per i tifosi. C'è una questione in ballo che va risolta, giocare senza tifosi non è semplice, alla lunga ti portano punti in più. Nel weekend ho visto qualche partita e i tifosi hanno dato la forza per ribaltare il risultato. Quando l'altra volta l'ho chiesto per favore, non l'ho detto ai tifosi, ma di ragionare tutti insieme per trovare una sintesi. Non entro nel merito di queste questioni, il mio compito è dire a tutti di provare a risolvere questo problema. Penso che il calcio è bello perché ci sono i tifosi, c'è tanta positività, c'è di tutto e di più. I tifosi mancano, questa è la verità. Hanno preso questa decisione, la rispettiamo e andiamo avanti. Nell'allenamento a porte aperte sono venuti tanti tifosi, ci hanno tenuto a dire che staranno sempre vicino ai giocatori, che seguono le sorti della squadra. Vediamo se il tempo potrà aggiustare il tiro da questo punto di vista. Io faccio un altro mestiere, vediamo che faranno le persone preposte. Il mio discorso non era indirizzato ai tifosi ma a tutto l'ambiente.

Lotito ha detto che la protesta è illogica, che la Lazio è prima in classifica... Voi come società cosa state facendo per riportare i tifosi allo stadio?

Posso parlare per me. Con il mio gruppo di lavoro stiamo facendo l'impossibile per mettere a disposizione del tecnico e della tifoserie tutti i gicoatori per togliersi delle soddisfazioni. Cosa si può fare... C'è bisogno di mediare, di abbassare i toni. Io parlo per me, non per conto dei tifosi o del presidente. Sono un umile operatore e direttore. Dico che è una situazione che andrebbe affrontata. Faccio il direttore sportivo, noto e vedo e mi sento di dire alcune cose. Io qui rappresento la società in veste di direttore sportivo, parlo a nome mio. Nella vita nessuno mi ha mai messo il bavaglio, dico ciò che penso. Non è bella per nessuno, per Lotito, per i tifosi, per i giocatori, per la città. A volte ci vuole poco per risolvere il problema. L'importante è metterci tutti quanti a discutere su quello che sta accadendo. Io inviterei anche il presidente Lotito a prendere di petto questa situazione, so che non ci sta bene nemmeno lui. Non faccio l'avvocato difensore del presidente Lotito o di altri. Io risponde delle mie azioni, se oggi mi sento ancora di lanciare questo appello a tutti, lo faccio sotto la mia responsabilità. Anche se tra poco sui social prenderò altri insulti. Io rispondo delle mie azioni e per l'ennesima volta mi sento di lanciare questo appello. Lo faccio per me, anche se mi prenderà anche qualche insulto. Ma sono pagato anche per questo.

Ha parlato di Europa per la prima volta. Come valuta una stagione senza Europa: positiva o fallimentare? La società è quindi convinta di non operare a saldo zero a gennaio?

Bisogna aspettare le ulteriori verifiche e gli enti preposti. A naso ti dico che abbiamo preso sei giocatori e ne abbiamo ceduti quattro. La fortuna di questa Lazio è patrimonializzare. Quando hai un valore nei singoli questo ti fa stare tranquillo e ti consente di operare. Non è una società bloccata. Tra le mille difficoltà siamo riusciti a patrimonializzare il parco giocatori. Quella è la vera ricchezza. Rientrare nelle coppe è in cuore mio. Veniamo da anni in cui ci sono giocatori che non ci sono più. Dove arriverà questa Lazio? Non lo so, ma mi auguro che possiamo migliorare sempre di più questo risultato, per far si che la Lazio possa tornare a giocarsi l'Europa. Ma questo sarebbe il sesso degli angeli. Se la Lazio non dovesse centrare l'Europa, prenderei atto della situazione e la società valuterà.

Ha parlato con il presidente di come riportare i tifosi allo stadio? E ci ha discusso riguardo al suo futuro?

Non ho bisogno di parlare del mio futuro. Mai oggetto di discussioni. Fino a che sarò il ds della Lazio opererò per il bene della Lazio. Tutto ciò che dico è frutto del mio pensiero, non concordato con nessuno. Dico ciò che penso e penso che a volte bisogna fermarsi, riflettere e risolvere il problema, che va affrontato. Non posso scavalcare il presidente o i tifosi, posso solo dire “tornate allo stadio” se cosi non fosse, noi daremo comunque sempre il massimo. Mi son accorto che a Udine c'erano i tifosi, la cosa più bella. Al calcatore che vince piace festeggiare con i propri beniamini. Pensiamoci tutti quanti, per me è un'assurdità. Ma dobbiamo andare avanti comunque. senza tifosi dobbiamo sapere che Roma, provincia e oltreoceano ci sono tifosi a cui batte il cuore per la Lazio.

Non avendo incassi Europa e botteghino, la Lazio è costretta a vendere giocatori patrimonializzati? Le chiedo com'è cambiato il suo modo di operare nel corso di questi tre anni?

Se abbiamo fatti questi tipi di contratto (in prestito con diritto di riscatto, ndr) c'è la consapevolezza che non ci sarà il “pagherò”. Abbiamo fatto delle operazioni, tramite cui al posto di darti soldi con la mano destro, te li do con la sinistra. Per quale motivo qualsiasi club si può avvalere solo di due svincolati? Perché c'è questo limite, perché mi costringi a spendere soldi? Noi abbiamo preso gli svincolati a zero, ma mica tanto… perché abbiamo pagato le commissioni. C'è questa norma stupida di non più di due svincolati a società, perché mi costringi a comprare?

Scommesse mai fatti, a volte alcune operazioni possono funzionare, altre no. poi abbiamo visto Belahyane…la Lazio farà come ha fatto in tutti questi anni: tutti gli impegni li ha sempre mantenuti. Se abbiamo preso un giocatore importante e rilevante, sappiamo che questo rappresentano il futuro della Lazio. Non si può fare un'operazione fino a se stessa. Queste operazioni le abbiamo fatte, pur andando a finire nel costo del lavoro allargato, per soddisfare le esigenze di cui abbiamo bisogno. Poi c'è anche il campo e si può cambiare strategia.

Quindi la Lazio non avrà bisogno di vendere giocatori in rosa per riscattare gli altri giocatori?

Non necessariamente. Si possono fare valutazioni. A volte ci sono giocatori che ti si mettono di traverso e li devi accontentare. Ogni cessione e acquisto ha una sua genesi che non si può prevedere. Devi interloquire con tutti e prendere decisioni. Noi non abbiamo mandato via nessuno: su Mario Gila il sottoscritto ha rifiutato 25 milioni di euro, che sono tanti per un giocatore a scadenza, poi hanno fissato a 30, ma il giocatore voleva andare via, voleva andare in una squadra per migliorare il suo status. Ogni operazione è diversa l'una dall'altra. Se non esce Romagnoli e non arriva Diogo, abbiamo tre mancini. Romagnoli sapevo che andasse via, e fino all'ultimo abbiamo tenuto botta, perché volevano la risoluzione a zero. Liberato il posto, è stato poi comunicato al procuratore di Diogo Leite. Un giocatore che avevamo già contattato qualche anno fa.

Personalmente le fa male questa situazione con i tifosi?