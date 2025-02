Lotito: "Coppa Italia? Ci accontentiamo di quello che…"

Domani la Lazio sfiderà a San Siro l'Inter di Simone Inzaghi per i Quarti di Finale di Coppa Italia. C'è grande attesa per uno scontro diretto che potrebbe permettere alla squadra di Baroni di raggiungere per il secondo anno consecutivo le Semifinale di coppa nazionale.

Il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, intercettato da un cronista di calciomercato.it all'ingresso dell'assemblea di Lega ha così risposto alle domande sulla partita di domani.

Come vedo la gara con l’ Inter ?

Eh che ne so… Sono a Roma e ho impegni in Senato, non la vedrò a San Siro.

Coppa Italia un obiettivo?