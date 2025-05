Lazio-Lecce: info per i tifosi in Curva Maestrelli e Distinti Sud-Est

La Lazio chiuderà la sua stagione per il secondo anno consecutivo davanti ai suoi tifosi sfidando il Lecce domenica sera alle 20:45. I giallorossi si giocano la permanenza in Serie A, la squadra di Baroni per un piazzamento nelle competizioni UEFA. I biancocelesti sono chiamati anche ad invertire un trend negativo che li ha visti protagonisti nel girone di ritorno con una sola vittoria in campionato davanti al proprio pubblico (Vs Monza 09/02).

Saranno molti i supporters della Lazio presenti per l'ultima della stagione e la Lazio attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale ha reso note alcune informazioni per coloro che accederanno in Curva Maestrelli e Distinti Sud-Est.

Il comunicato della Lazio

La S.S. Lazio ricorda a tutti i possessori di abbonamento o biglietto valido per la Curva Maestrelli e per i Distinti Sud Est che per la gara Lazio-Lecce di domenica 25 maggio, per motivi di ordine pubblico, non sarà consentito l'accesso dai varchi di viale delle Olimpiadi. Sarà possibile accedere invece dai varchi di Piazza Lauro De Bosis.

Biglietti venduti per Lazio-Lecce

Si viaggia verso le 50mila presenze per l'ultimo ballo dei biancocelesti nella stagione 2024/25. A due giorni dalla sfida il traguardo dei 50.000 spettatori non è lontano e l'obiettivo è fare anche qualche migliaio in più per coronare una stagione dove il tifo biancoceleste non ha ami fatto mancare la propria presenza.