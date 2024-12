Ajax-Lazio, le formazioni ufficiali: l'XI scelto da Baroni

È tutto pronto per Ajax-Lazio, sfida valida per la 6ª giornata di UEFA Europa League. Fischio d’inizio fissato alle ore 21:00, con direzione arbitrale affidata allo slovacco Ivan Kruzliak. I biancocelesti occupano il 2° posto in classifica con 13 punti, superati ieri sera dall’Athletic Bilbao che ha espugnato il campo del Fenerbahçe (0-2), piazzandosi momentaneamente in vetta con 16 punti.

La sfida alla Johan Cruijff Arena rappresenta un ostacolo importante per i ragazzi di Marco Baroni. I lancieri, attualmente a quota 10 punti, sono in ottima forma e raramente concedono passi falsi davanti ai propri tifosi. Inoltre, i biancocelesti non potranno contare sull'appoggio dei proprio supporters per i fatti ormai ben noti dovuti a delle disposizioni del comune di Amsterdam. In questa edizione dell'Europa League l’Ajax ha collezionato 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, arrivata nell’ultimo turno contro la Real Sociedad, prossima avversaria anche della Lazio.

Un risultato positivo sarebbe un segnale importante in chiave qualificazione, con i biancocelesti determinati a fare la voce grossa tra le prime 8 della competizione, puntando a garantirsi l’accesso diretto agli ottavi di finale.

Johan Cruijff Arena

Ajax-Lazio: le formazioni ufficiali

LAZIO (4-2-3-1):

Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Pellegrini; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Dia, Pedro; Castellanos. All.: Marco Baroni.

A disposizione: Provedel, Furlanetto, Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares, Guendouzi, Isaksen, Zaccagni, Noslin.

Squalificati: - Diffidati: Gigot, Pellegrini, Zaccagni

Indisponibili: Castrovilli, Vecino.

AJAX (4-3-3):

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Taylor, Henderson, Berghuis; Traoré, Brobbey, Godts. All.: Farioli.