Cardone: "Torino? Livello offensivo allarmante. Con l'Atalanta Noslin o Dia. Su Basic e Gila..."

Il commento del giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei sull'impegno di ieri sera della Lazio contro il Torino.

Questa gara un po’ me l’aspettavo. Una squadra le motivazioni deve saperle trovare sempre, la Lazio è riuscita a farlo per diverse gare ma non ieri. Poi a livello offensivo la situazione è davvero allarmante.

Io ho visto questa prestazione in funzione di mercoledì, l’errore è stato questo. Hai staccato la spina per una partita e non te lo puoi permettere, ora la devi riattaccare velocemente per l’impegno di Coppa. Mi auguro che la Lazio riesca a ritrovarsi in fretta.