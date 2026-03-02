Coppa Italia, verso Atalanta-Lazio: il punto sugli infortunati

Il countdown per la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta è iniziato, tuttavia, per la Lazio di Maurizio Sarri la strada è tutta in salita. L’infermeria di Formello è affollata e il tecnico si ritrova a gestire una rosa corta proprio nel momento cruciale della stagione. Senza pedine chiave in ogni reparto, le scelte per la sfida contro la Dea sembrano quasi obbligate, tra rientri lampo sperati e forfait già certificati.

Il punto su Gila e Basic

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le speranze più concrete sono legate a Gila e Basic. Il difensore spagnolo sta lottando con un'infiammazione al tendine rotuleo, mentre il centrocampista croato è fermo per un fastidio agli adduttori. Il provino decisivo è fissato per l'allenamento di domani: se dovessero tornare parzialmente in gruppo, Sarri potrebbe almeno portarli in panchina per l'assalto alla finale.

Infermeria blindata: chi non ce la fa

Niente da fare, invece, per gli altri infortunati. La lista delle assenze pesanti si allunga con Rovella, ancora in fase di recupero dopo l'operazione alla clavicola, e Pedro, frenato da una brutta distorsione alla caviglia che gli impedirà di scendere in campo. Con Maldini al momento ancora fuori dai convocati, Sarri dovrà fare di necessità virtù, mescolando le rotazioni pianificate con le uniche scelte rimaste a disposizione.