Cardone: "Sarri accontentato solo su due cose. Lazio senza mezzala destra…"

Il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la situazione in casa Lazio

Sono tantissime le critiche piovute nei confronti della società biancoceleste al termine del mercato, scoccato alle 20.00 di ieri, le accuse sono quelle di aver ridimensionato la squadra a stagione in corso compromettendo ancora di più una situazione tutt'altro che rosea.

Il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la situazione in casa Lazio all'indomani della chiusura del mercato.

Le parole di Giulio Cardone a Radiosei

La Lazio ora è senza mezzala destra, questo è il fatto. Ultimamente l’apporto di Vecino non era sufficiente. Tuttavia è chiaro che Sarri, e non solo, si aspettava una rosa rinforzata. A centrocampo, parlando di numeri, è arrivato Taylor, ma il centrocampista difensivo non è arrivato. Come mezzala destra Sarri dovrà adattare Basic. Przyborek sarà addestrato da vice-Taylor, a sinistra, nella passata stagione ha giocato come trequartista.

Sarri non si dimetterà neanche in estate, a meno che non avrà un’offerta da un club che gli sottoporrà un progetto che lo intrigherà molto.

La Lazio aveva provato a fare il prezzo, poi ha accettato le condizioni dell’Al-Sadd. Che poi erano le stesse de due settimane fa, da qui quindi nasce la polemica dell’agente, perché il tempo a disposizione per chiudere la trattativa c’era.

Sarri non è stato accontentato sul mercato, ma è stato assecondato solo su due cose: il rinnovo di Marusic e la richiesta di trattenere Tavares.

