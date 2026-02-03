Cardone: "Sarri accontentato solo su due cose. Lazio senza mezzala destra…"

Sono tantissime le critiche piovute nei confronti della società biancoceleste al termine del mercato, scoccato alle 20.00 di ieri, le accuse sono quelle di aver ridimensionato la squadra a stagione in corso compromettendo ancora di più una situazione tutt'altro che rosea.

Il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la situazione in casa Lazio all'indomani della chiusura del mercato.

La Lazio ora è senza mezzala destra, questo è il fatto. Ultimamente l’apporto di Vecino non era sufficiente. Tuttavia è chiaro che Sarri, e non solo, si aspettava una rosa rinforzata. A centrocampo, parlando di numeri, è arrivato Taylor, ma il centrocampista difensivo non è arrivato. Come mezzala destra Sarri dovrà adattare Basic. Przyborek sarà addestrato da vice-Taylor, a sinistra, nella passata stagione ha giocato come trequartista.