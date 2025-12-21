Serie A, prima vittoria in campionato per la Fiorentina: al Franchi termina 5-1
Arriva la prima vittoria stagionale della Fiorentina in Serie A.
Fiorentina-Udinese 5-1
Primi tre punti conquistati in una partita per la Viola di Vanoli, che schianta l'Udinese con un netto 5-1. Il match per i padroni di casa si mette su binari più comodi dopo appena 7' con Okoye, che esce dalla sua area di competenza e falcia in pieno Moise Kean vedendosi sventolare il cartellino rosso diretto. Da questa sliding door al Franchi finisce la partita con la Fiorentina che chiude il primo tempo addirittura sul 3-0 grazie alle reti di Mandragora, Gudmundsson e Ndour. Nel secondo tempo la doppietta di Kean rifinisce il risultato, gol della bandiera siglato da Solet.
