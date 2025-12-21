Chiara Nasti: "I tifosi della Lazio li amo. Con me, i bimbi e mio marito sono sempre…"

Mattia Zaccagni con il tempo si è imposto sempre di più nella Lazio fino a diventarne il capitano oltre ad essere il punto di riferimento ed il faro tecnico della squadra. Ieri contro la Cremonese ha dovuto riposare complice la dubbia espulsione di Parma, ma già contro la Cremonese è pronto per guidar ei suoi alla ricerca dei difficili tre punti.

Il commento di Chiara Nasti alla domanda sul rapporto con i tifosi della Lazio

Attraverso una storia sul proprio profilo Instagram, la moglie di Mattia Zaccagni, Chiara Nasti, ha risposto ad una domanda di un utente che gli chiedeva come fosse il suo rapporto con i tifosi della Lazio.

Questo il suo commento:

Li amo. Sono sempre troppo carini con me, i bimbi e con mio marito ed in tanti ci fanno un sacco di pensieri carini. Troppo dolci.

La storia su Instagram