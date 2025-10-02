Lazio, i nuovi “acquisti” del Sarri-bis: il rilancio di Provedel, Cataldi, Basic e Cancellieri

Quest’anno sono state le grandi scoperte di Sarri nel suo secondo mandato alla Lazio: un portiere che aveva perso il posto da titolare, un capitano esiliato a Firenze nell’ultima stagione, un centrocampista curato escluso è un esterno mandato per anni in giro in prestito: si tratta di Provedel, Cataldi, Basic e Cancellieri. Questi quattro giocatori stanno diventando i simboli del Sarri-bis, i primi quattro uomini rilanciati dal suo ritorno alla Lazio.

Due giocatori rinati: Provedel e Cataldi

Come riporta Il Messaggero, con l’arrivo di Sarri, alcuni gerarchie e si sono capovolte già dopo cinque giornate di campionato. Ora provvede è tornato quello di un tempo, il giocatore dell’impresa contro l’atletico in Champions e del secondo posto: sveglio, reattivo e prodigioso, tanto da stravolgere il piano iniziale che prevedeva l’alternanza fra i pali con Mandas. La verità è che, nonostante le pressioni societaria per rilanciare il ventiquattrenne greco, utile per un eventuale plusvalenza già a gennaio, Sarri vuole concentrarsi solo sulle necessità in campo e provvedendo in questo momento necessita di continuità per restare al top. Anche il rientro di Cataldi si sta dimostrando assolutamente funzionale, rispetto all’anno di assenza, quello precedente, in cui il giocatore era stato mandato a giocare a Firenze. Gli infortuni a centrocampo di questo periodo dimostrano l’importanza del ritorno di uno dei capitani della Lazio, di una presenza così importante come quella di Cataldi.

