Lazio, Lotito finalmente in chiusura con uno sponsor? Individuata una compagnia aerea: il punto

Una delle priorità della società Lazio, in questo momento, deve essere assolutamente lo sponsor che potrebbe permettere dei ricavi importanti nelle casse della società. Come tutti i tifosi potranno notare, infatti, manca ancora il simbolo del “main sponsor” sulla maglia, ovvero quello principale che ogni società deve avere per immettere liquidità nelle casse.

Lazio, la ricerca dello sponsor

Il presidente Lotito, prima figura che si sta occupando di concludere la trattativa con uno sponsor, conto di chiudere e annunciare la sua decisione proprio il 14 ottobre, il giorno prima di riunirsi per la fotografia (al 30 settembre) del bilancio societario. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, sono fallite le trattative con una Tech Company e Air China, quindi, in teoria, rimarrebbe solo l’offerta a ribasso di Aeroitalia (che, tra l’altro, sta cambiando brand e si chiamerà “Aeritaly” e che ha, quindi, molto interesse a concludere la trattativa per pubblicizzarsi). Lotito si potrebbe accontentare di 5 milioni, ma si sta ancora guardando intorno, cercando cifre più alte.

Aeroitalia e Lazio

Nel calcio moderno, le sponsorizzazioni non sono semplici loghi sulle maglie, ma vere e proprie alleanze strategiche. In questo contesto, una possibile trattativa tra Claudio Lotito e Aeroitalia, compagnia aerea privata in forte crescita, potrebbe rappresentare un punto di svolta importante per la S.S. Lazio, sia dal punto di vista economico che d'immagine. Aeroitalia è una realtà giovane e dinamica, con ambizioni di espansione sul territorio nazionale e internazionale.

Un legame con un club come la Lazio – tra le società più storiche e identitarie del calcio italiano – rappresenterebbe per l’azienda un’operazione dal forte impatto comunicativo. Entrambe le realtà condividono l’appartenenza al territorio romano e laziale, puntano su solidità e crescita sostenibile, e parlano a un pubblico trasversale, che unisce tradizione e futuro. Per Lotito, che da anni porta avanti una gestione attenta e in cerca di solidi partner industriali, Aeroitalia potrebbe essere la scelta giusta: un marchio italiano, con sede operativa a Fiumicino, che punta a rafforzare la sua presenza anche attraverso canali sportivi.