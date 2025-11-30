Milan-Lazio, Briga: "Lotito con i tifosi dirige l'orchestra, con la Lega..."
Il cantante Briga si è sfogato sui social al termine della gara Milan-Lazio, terminata con la sconfitta delle aquile
Fraioli
Al termine dell'incontro Milan-Lazio, terminata con la sconfitta della formazione biancoceleste e un rigore negato dal direttore di gara Collu, il cantante Briga si è sfogato sulla piattaforma X.
Milan-Lazio: lo sfogo di Briga sulla piattaforma X
Nella pagina successiva tutte le informazioni per la vendita dei tagliandi per la gara di Coppa Italia Lazio-Milan