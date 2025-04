Esclusiva | Apolloni: "Lazio trai esperienza dall'Europa. Nel Parma c'è un giocatore che…"

Cinque sono le partite che separano la Lazio dalla fine del campionato, ogni tifoso poco più di una settimana fa sperava diventassero sette ma così non è stata e i biancocelesti sono stati bravi a Genova a scrollarsi di dosso quella pressione e quella delusione scaturita da quell'orrendo 17 aprile. Il prossimo avversario si chiama Parma, che nell'ultimo periodo ha macinato una serie di risultati impressionanti soprattutto contro le Big di questa Serie A, non ultima la vittoria di mercoledì contro la Juventus. L'obiettivo è tornare in Europa, come ha detto lo stesso Baroni ai microfoni postpartita di Genoa-Lazio e serviranno i tre punti per continuare a inseguire quel target.

Per analizzare Lazio-Parma è intervenuto in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it: Luigi Apolloni. L'ex giocatore dei Ducali con cui ha vinto tutto in quel periodo d'oro per il Parma ha commentato la situazione dei biancocelesti dopo l'eliminazione dall'Europa League e fatto il punto sulla sua ex squadra.

Luigi Apolloni - Internet riutilizzabile

Luigi lei che ha vinto per ben due volte la Coppa Uefa, può dirci cosa è mancato alla Lazio in Europa? Cosa serve per vincere quella competizione?

La Lazio non ha sottovalutato l'impegno, penso che per il Bodø si sia incanalata in una maniera migliore, all'andata il clima ha indirizzato la gara favorendo loro e non la Lazio, poi la partita di per sé non era facile. A livello di squadra sicuramente la Lazio aveva qualcosa in più, ma i conti si fanno alla fine e per questo è rimasta l'amarezza. Al ritorno la Lazio ha cercato di spingere, ma loro volavano sulle ali dell'entusiasmo e non è riuscita a tarpargliele.

Rigori sbagliati, questione di personalità o sono una lotteria?

Entrambi i fattori, i rigori sono sempre una lotteria ma dipende anche dalla freddezza. Loro non avevano nulla da perdere mentre la Lazio sì e secondo me ha fatto da padrona oltre alla stanchezza anche la tensione. Forse c'è stata anche mancanza di personalità oppure ha inciso di più il coraggio avuto dal Bodø che non aveva nulla da perdere. Quando arrivi in quelle situazioni - e la Lazio deve lavorare su questo - fa molto l'esperienza sperando che ci sia continuità di squadra e di giocatori anche per il prossimo anno, questa è un'esperienza di cui la Lazio dovrà farne tesoro. Non si dà nulla per scontato né in campionato né a livello europeo e soprattutto quando incontri squadre che non hanno un grande nome, è chiaro che forse non dico che si è adagiata e conoscendo Baroni la squadra non l'ha presa sotto gamba, ma condiziona un po' tutto. Poi ripeto ha inciso molto l'andata tra campo e clima con la Lazio che si è dovuta adattare velocemente.

