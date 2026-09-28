Stadio Flaminio, Gualtieri: "Stiamo lavorando con grande impegno. Puntiamo..."

Se la conferenza dei servizi decisoria ha dato parere positivo sulla fattibilità dello stadio della Roma a Pietralata, l'iter sullo stadio Flaminio resta invece ancora indietro. Servirà ancora tempo prima di poter avviare discorsi riguardanti l'inizio dei lavoro. Nel frattempo, proprio sul tema dello stadio della Lazio è intervenuto sulle colonne di Repubblica il sindaco Roberto Gualtieri.

Anche su quel progetto stiamo lavorando con grande impegno. La Conferenza dei servizi preliminare si è conclusa positivamente e il parere della Soprintendenza è stato un passaggio importante. Ora le prescrizioni emerse, a cominciare da quelle sulla tutela dell’impianto e sulla mobilità, dovranno essere recepite nel prosieguo della progettazione. Puntiamo al voto sul riconoscimento del pubblico interesse in Aula Giulio Cesare entro la fine dell’anno. Roma e Lazio sono in fasi diverse dei rispettivi percorsi, ma il nostro impegno riguarda entrambe.