Sarri e l'obiettivo fuori dalla Lazio: smettere di fumare

C'è gente che vive di calcio e uno di questi è Maurizio Sarri. L'allenatore toscano infatti vive in modo maniacale la sua professione. Un dettaglio che è stato riportato da tanti calciatori che lo hanno avuto come allenatore. Ci sono poi notizie che vanno oltre in campo ed una di queste è quella che riguarda Sarri e un vizio che lo ha reso celebre, ovvero il suo attaccamento alle sigarette. Un'icona che forse non apparterrà più a Sarri per il futuro. L'allenatore della Lazio, infatti, ha dichiarato che deve smettere di fumare anche perchè i numeri legati al fumo sono impressionanti. A riportarlo è la pagina social calciatoripersbaglio.

Il post social

Quando al Chelsea calcolarono la spesa di Sarri in sigarette

Una cifra sicuramente impressionante che i tabloid inglesi riportarono senza pietà. Quattrocentomila euro soffiati via in un tiro, tutti spesi in sigarette. E' il calcolo che gli inglesi di Joe.co.uk hanno stimato facendo un po' i conti in tasca a Maurizio Sarri, fumatore incallito e da quest'anno sulla panchina del Chelsea. In Premier League vigono regole ferree, molto più che in Serie A: guai a farsi sorprendere in panchina, sul rettangolo verde, all'interno dello stadio con una ‘bionda' tra le dita…multa e (rischio) squalifica punirebbero subito quella trasgressione che dall'altra parte della Manica censurano in maniera rigorosa.