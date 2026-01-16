Pisa-Atalanta 1-1, tutto nel finale con i gol di Krstovic e Durosinmi

Apre la 21sima giornata di serie A il match tra Pisa ed Atalanta allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, sfida del venerdì sera. Due squadre affamate di punti con la Dea che punta a risalire per provare ad aggredire la zona Champions League. Dall'altra parte gli uomini di Gilardino che cercano di salire per uscire dalle sabbie mobili che odorano di retrocessione. La partita finisce 1-1 con i gol nel finale, prima di Krstovic e poi Durosinmi. Due subentrati che mettono pepe alla partita accendendola nel finale.

Il primo tempo

Fin da subito si ha l'impressione che sia una partita molto tattica e con poche occasione e così è il primo tempo. Le squadre si studiano e sembrano giocare con la paura di incassare il gol. Tanti scontri fisici in mezzo al campo ma poche azioni offensive a tener banco. Vince la noia e i primi 45 minuti si chiudono inevitabilmente sullo 0-0.

Il secondo tempo

La ripresa inizia in tutt'altra maniera rispetto al primo tempo. Sembrano completamente cambiati i 22 calciatori in campo visti nella prima frazione. Stavolta fin da subito arrivano le occasioni. Apre le danze Moreo che colpisce di testa bene ma Carnesecchi compie una parata di livello salvando la porta. Risponde la Dea con Scalvini che conclude da pochi metri verso la porta ma trova una gran parata di Scuffet. Al minuto 83 Krstovic, neo entrato in campo, cambia il risultato con un gol d'opportunismo a pochissimi metri dalla porta. Pochi minuti dopo (87simo), Durosinmi sale in cielo e colpisce di testa siglando la rete del pareggio. Triplice fischio: 1-1.