Nella Lazio, guidata da Marco Baroni, ogni membro della rosa ha la possibilità di scendere in campo e mostrare il suo valore. Il difensore centrale Alessio Romagnoli ha più volte dimostrato il suo talento, infatti, nella stagione attuale, il biancoceleste è sceso in campo in 18 partite di Serie A, su 22 match disputati. In Europa League, invece, Romagnoli è stato schierato 5 volte, ma non solo, ha anche segnato contro il Porto. Nella conferenza stampa tenutasi oggi, il difensore centrale, si è espresso sulla sua stagione nella Lazio.

Come reagisci alle critiche? Il tuo futuro lo vedi alla Lazio?

Delle critiche non mi interessa, io faccio il mio lavoro e penso a quello che dice il mister. Futuro? Non è una domanda che dovete fare a me, c’è chi dice che andrò via ma io sto veramente bene alla Lazio, sono voluto tornare a casa.

C’è un problema di approccio?

Secondo me non è una questione di approccio, la nostra difficoltà adesso è quella di reagire ad un evento negativo. Dobbiamo essere bravi, può succedere di subire ma dobbiamo avere la forza mentale di essere dentro la partita. Dobbiamo crescere sotto questo punto di vista.

Perché si parla poco di te?

A me non piace stare al centro dell’attenzione, ho sempre cercato di dare il massimo alla squadra. Il primo anno si è parlato abbastanza, adesso si parla dei giovani ce ne sono tanti che stanno crescendo bene. L’importante è lavorare per la squadra e dare se stessi per la Lazio.

Ci sono le premesse per fare qualcosa di storico?