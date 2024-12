Calciomercato, la Lazio punta un attaccante del Bayern Monaco

Gennaio si avvicina come anche il calciomercato. La nuova stagione del mercato si preannuncia calda già un mese prima dell'inizio: la Lazio ha la necessità di trovare un sesto nome per il centrocampo di Baroni. Dopo la clamorosa uscita di Danilo Cataldi all'ultimo giorno di calciomercato estivo, la società biancoceleste si ritrova con soli cinque centrocampisti per tre competizioni, un dato sconfortante se si pensa che attualmente tre di essi siano assenti o infortunati: per la prossima sfida di campionato contro il Napoli, in programma per domenica 8 dicembre allo Stadio Maradona, Baroni avrà a disposizione solo Dele-Bashiru e Guendouzi, dato che Rovella è stato diffidato dopo l'ammonizione durante la trasferta di Parma e, Vecino e Castrovilli sono ancora out per infortunio. Un situazione che non potrà prolungarsi ancora per molto, infatti la stessa società ha deciso di prendere un nuovo centrocampista nel mercato di gennaio. Eppure non pare che sia l'unico interesse per il club capitolino.

Il nuovo nome per l'attacco di Baroni direttamente dal Bayern Monaco. Di chi si tratta nella prossima pagina