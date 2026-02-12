Sorteggi Nations League: ecco il girone dell’Italia

Proprio in questi minuti si sono svolti i sorteggi dei gironi di Nations League 2026/2027: ecco le squadre che dovrà affrontare l'Italia di Gattuso nella prima fase del torneo.

italia-israele

Il girone dell'Italia in Nations League

L'Italia farà parte del gruppo 1 composto da Francia, Belgio e Turchia: si prospetta un percorso tortuoso vista la forza delle avversarie. Ricordiamo che la prima fase del torneo si giocherà da settembre a novembre, le gare ad eliminazione diretta ci saranno tra un anno.

I gironi di Nations League