Sorteggi Nations League: ecco il girone dell’Italia
Ecco le avversarie degli Azzurri nella prossima edizione della Nations League
Italia-Israele
Proprio in questi minuti si sono svolti i sorteggi dei gironi di Nations League 2026/2027: ecco le squadre che dovrà affrontare l'Italia di Gattuso nella prima fase del torneo.
Il girone dell'Italia in Nations League
L'Italia farà parte del gruppo 1 composto da Francia, Belgio e Turchia: si prospetta un percorso tortuoso vista la forza delle avversarie. Ricordiamo che la prima fase del torneo si giocherà da settembre a novembre, le gare ad eliminazione diretta ci saranno tra un anno.
I gironi di Nations League
- Gruppo 1: Francia, Italia, Belgio, Turchia.
- Gruppo 2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia.
- Gruppo 3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Cechia.
- Gruppo 4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles.