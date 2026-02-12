L'iniziativa della Lazio sulla lingua dei segni: il comunicato

Il comunicato della Lazio

La S.S. Lazio in collaborazione con la Federazione Italiana Associazioni Sordi e con l’Accademia Europea Sordi, promuove un’importante iniziativa dedicata all’accessibilità e all’inclusione delle persone non udenti, con l’obiettivo di rendere la comunicazione sportiva sempre più equa, partecipata e realmente universale.

A partire da venerdì 13 febbraio, in occasione della conferenza stampa fissata per le ore 15.00 per la presentazione delle nuove calciatrici della Lazio Women, il Club introdurrà in modo stabile la Lingua dei Segni Italiana (LIS) all’interno delle proprie attività ufficiali, grazie al supporto di interpreti LIS e performer specializzati.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

L’iniziativa proseguirà nel tempo: tutte le conferenze stampa organizzate presso il Centro Sportivo di Formello, così come le conferenze stampa post-partita allo stadio Olimpico, saranno accompagnate dalla traduzione in Lingua dei Segni, con l’obiettivo di garantire a tutti il diritto all’informazione e una piena partecipazione alla vita del Club, rispondendo in modo concreto alle esigenze di accessibilità dei propri tifosi.

Un passo concreto che conferma l’impegno della S.S. Lazio nel promuovere una cultura dello sport fondata su rispetto, inclusione e responsabilità sociale, nella consapevolezza che il calcio debba essere un linguaggio capace di unire, senza barriere.