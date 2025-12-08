Women, Oliviero: "Ci serviva una vittoria. Oggi abbiamo dato un grande segnale"

L'intervento al termine della sfida contro le neroverdi della calciatrice biancoceleste, Elisabetta Oliviero, che ha commentato ai microfoni della società laziale.

Ci dovevamo delle risposte, anche a livello di prestazione. Lavoriamo tanto. Eravamo amareggiate che non arrivassero risultati, ci serviva questa vittoria per guardare avanti.

Dovevamo stare più attente a non prendere goal, ma sono rientrate Simonetti e Le Bihan, stiamo recuperando le forze. Ma tutte siamo fondamentali. Lavoriamo molto sulla gestione della palla, quello è il nostro punto di forza.

Vogliamo vincere sempre, a prescindere dalla classifica. Oggi abbiamo dato un grandissimo segnale. Dovevamo ripartire insieme, e restare attente su ogni dettaglio senza guardare la classifica. Ora la cosa importante sono i tre punti alla prossima partita.

Zero pareggi da inizio stagione? Siamo una squadra che non si accontenta. A volte il pareggio dovrebbe essere un risultato che dovremmo tenere stretto. Ma il DNA della nostra squadra è andare forte fino alla fine. Ci prendiamo queste responsabilità.