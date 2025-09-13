Sassuolo vittima preferita di Zaccagni e Belahyane vuole una maglia da titolare

C’è il Sassuolo e Mattia Zaccagni sta già preparando l’arco.

I numeri di Zaccagni contro il Sassuolo

Come riportato da Il Messaggero, i neroverdi sono la vittima preferita del numero 10 della Lazio e la cura migliore dopo lo spauracchio per il fastidio alla tibia accusato in Nazionale sarebbe solo il gol. Cinque centri in 11 precedenti contro gli emiliani e a segno almeno una volta tra andata e ritorno dal 2021-22. Una tassa. In due casi ha esultato al Mapei Stadium, dove però nell’ultima occasione è partito dalla panchina restando a secco, mentre al ritorno colpì nonostante un finale horror simile a quello col Lecce di maggio scorso. Da lì è cambiato molto per Mattia, e la pubalgia che lo ha bloccato da inizio marzo in poi è acqua passata. L’intervento mini invasivo di giugno gli ha permesso di tornare a pieno regime ritrovando anche il sorriso col gol da grande ex al Verona. Stop di esterno e piattone alle spalle di Montipò dopo 182 giorni di astinenza.

Belahyane in rampa

Troppo per uno come Zaccagni, pronto a centrare la terza doppia cifra in carriera quest’anno, la seconda con Sarri (oggi in conferenza alle 12 dopo la rifinitura), il tecnico con cui ha spiccato definitivamente il volo raggiungendo anche la Nazionale. Il capitano ieri si è allenato regolarmente col gruppo per quella che è stata la penultima seduta tattica della settimana. Tornati con i compagni anche Dele-Bashiru e Dia dopo lo scarico in palestra di ieri. Lo stesso vale per Hysaj, out per un permesso giovedì, ma la notizia poco confortante riguarda Vecino. Lo stop di giovedì non sembrava destare preoccupazioni, ma anche ieri l’ex Inter non ha svolto la seduta col gruppo poiché non si sente ancora bene col flessore. Brutta tegola per Sarri, convinto di potergli dare minuti in ottica derby al Mapei Stadium e che invece con ogni probabilità dovrà farne di nuovo a meno. Scalpita Belahyane in compenso. Assenti infine anche Patric e Lazzari, per i quali se ne riparlerà dopo la Roma, e infine Gigot, che lunedì si opererà in Francia.