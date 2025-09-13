Sassuolo-Lazio, in seimila a Reggio Emilia: un pieno d'amore

Un amore senza blocchi di mercato, una fede infinita nonostante un'estate da incubo. Dopo la gita in riva al lago di Como di fine agosto, un'autentica invasione dei tifosi biancocelesti al Mapei Stadium. Come riportato da Il Messaggero, è stato esaurito l'intero settore Ospiti da quattromila posti, polverizzato il pacchetto di 500 biglietti consegnato dal Sassuolo al club capitolino. Senza limitazioni d’acquisto, oltre mille sostenitori (almeno stando alla residenza indicata) saranno sparsi nelle altre zone dell'impianto. In pratica, è annunciata un'ondata di circa seimila laziali a Reggio Emilia, domani pomeriggio alle 18. Numeri mai visti nemmeno l'anno scorso, nonostante i primi mesi da Champions. A dicembre erano sbarcati a Parma in 3500 (record), a Bologna e Monza in 2500, un migliaio o poco più fra Udine, Como, Lecce (sotto Natale), Milano e Bergamo. Nell'ultima stagione avevano però pesato tanto i boicottaggi a Firenze e nelle due esterne di Torino, ma soprattutto le sette trasferte vietate (su 19 totali) di cui ben tre a fine campionato.

La ripartenza

Liberi dalle barriere, tutti in viaggio e pronti al ritorno, ancora più infuocati per sette giorni dopo. Al Mapei Stadium sembrerà un po’ come stare in Curva Nord, ma finalmente anche nel derby, la domenica successiva, l’Olimpico sarà davvero la casa della Lazio. Raggiunta quota 32mila tagliandi venduti, cinquantamila spettatori hanno già un posto assicurato. La proiezione è di 61mila, di cui 38 avranno la sciarpetta biancoceleste al collo e l’aquila sul petto. Un fenomeno autentico, il tifo laziale di quest'anno: 29.163 abbonati, è il secondo miglior risultato dell'era Lotito, dopo la campagna 2023/24, anno Champions. Allora erano 30.333, le tessere sottoscritte dopo il miracolo sarriano del secondo posto. E, lunedì prossimo, gli eroici sostenitori biancocelesti supereranno senz’altro quel record. E’ certa ormai la riapertura della campagna abbonamenti, il giorno dopo la stracittadina, il 22 settembre, sperando di poter cavalcare un trionfo.

