Taylor-Lazio, è fatta! Accordo siglato con l'Ajax: programmato l'arrivo nella Capitale

La Lazio è a un passo dal nuovo acquisto: Kenneth Taylor presto vestirà la maglia biancoceleste. La conferma è arrivata pochi istanti fa dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che sul proprio profilo X ha rivelato dell'intesa raggiunta con l'Ajax per 15 milioni più 2 di bonus. La mezz'ala sbarcherà a Roma questa sera, mentre le visite mediche sono previste nella giornata di domani.

L'indiscrezione di Fabrizio Romano

Kenneth Taylor alla Lazio, here we go! Accordo siglato con l'Ajax per 15 milioni di euro più 2 milioni di bonus. Taylor si recherà a Roma stasera per le visite mediche di venerdì e poi per la firma del contratto. Contratto fino a giugno 2030.

Il post

Il post su X di Moretto