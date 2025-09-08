Israele-Italia, Gattuso: “C’era da morire, abbiamo avuto voglia”

Una partita incredibile quella disputata a Tel Aviv, con l’Italia capace di superare Israele 5-4 in una sfida piena di colpi di scena. Un successo pesante che permette agli azzurri di consolidare il secondo posto nel girone di qualificazione e restare in corsa per l’obiettivo Mondiale.

Al termine della gara, Gennaro Gattuso ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni della Rai:

C’era da morire oggi. Ci hanno sorpreso un po’ all’inizio ma ogni volta che andavamo in avanti li mettevamo sempre in difficoltà. La gara non è stata brillantissima ma ci sta, ci teniamo la vittoria ma siamo dei pazzi perché abbiamo preso dei gol assurdi. Siamo troppo fragili, se vogliamo giocare di reparto qualcosa dobbiamo migliorare.