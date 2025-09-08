Israele-Italia, Gattuso: “C’era da morire, abbiamo avuto voglia”
Gli azzurri vincono 5-4 e consolidano il secondo posto; le parole di Gattuso a fine gara
Vittoria al cardiopalma
Una partita incredibile quella disputata a Tel Aviv, con l’Italia capace di superare Israele 5-4 in una sfida piena di colpi di scena. Un successo pesante che permette agli azzurri di consolidare il secondo posto nel girone di qualificazione e restare in corsa per l’obiettivo Mondiale.
Le parole del ct
Al termine della gara, Gennaro Gattuso ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni della Rai:
C’era da morire oggi. Ci hanno sorpreso un po’ all’inizio ma ogni volta che andavamo in avanti li mettevamo sempre in difficoltà. La gara non è stata brillantissima ma ci sta, ci teniamo la vittoria ma siamo dei pazzi perché abbiamo preso dei gol assurdi. Siamo troppo fragili, se vogliamo giocare di reparto qualcosa dobbiamo migliorare.
Bisogna dare merito ai ragazzi che hanno reagito nonostante gli schiaffoni che abbiamo preso ma non si possono concedere gol facili come quelli di oggi. Lavoreremo con il mio staff per migliorare.
Abbiamo avuto cuore, voglia di reagire e penso che questo è un punto di partenza ma è normale che qualche accorgimento bisogna prenderlo. Godiamocela, sono stati otto giorni incredibili, ringrazio i ragazzi per quello che hanno fatto.