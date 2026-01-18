Morte Commisso, minuto di silenzio disturbato: cosa è successo

Il caso a Bologna

A Bologna, durante il minuto di silenzio dedicato a Rocco Commisso, presidente della Fiorentina recentemente scomparso all’età di 76 anni, alcuni tifosi hanno rovinato il momento di raccoglimento con urla e cori fuori luogo. Un comportamento che ha suscitato immediata indignazione sugli spalti.

La risposta del pubblico

La reazione dello stadio non si è fatta attendere: gran parte del pubblico ha risposto con un lungo e convinto applauso, coprendo i rumori e ristabilendo il rispetto dovuto al momento. Una scena analoga si è verificata anche durante Torino–Roma delle 18:00, dove l’applauso collettivo ha nuovamente preso il sopravvento per difendere il silenzio e il significato della commemorazione.