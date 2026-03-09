Estupiñán decide il derby: Milan batte l’Inter 1-0
I rossoneri vincono ancora la stracittadina e riaprono la corsa al titolo. Per i nerazzurri pesa la quinta sconfitta stagionale
Il Milan si prende il derby di San Siro e riapre il campionato. I rossoneri superano l’Inter 1-0 grazie alla rete di Estupiñán e confermano il loro ottimo momento nelle stracittadine.
La squadra rossonera riesce a colpire e poi a gestire il vantaggio, mentre l’Inter paga alcune imprecisioni sotto porta. Nel primo tempo pesa un’occasione fallita da Mkhitaryan, mentre nella ripresa anche Dimarco spreca una chance importante,
Con questo successo il Milan batte i nerazzurri anche nella gara di ritorno e allunga a sette la serie di derby consecutivi senza sconfitte. Il risultato finale, identico a quello dell’andata, consente ai rossoneri di accorciare la distanza dalla vetta portandosi a -7.