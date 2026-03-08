Il Verona a sorpresa batte il Bologna; pari scialbo tra Fiorentina e Parma
Serie A, il racconto delle gare andate in scena alle ore 15:00
Dopo la vittoria del Lecce contro la Cremonese, alle 15:00 si sono disputate ben due sfide: Fiorentina-Parma e Bologna-Verona.
Bologna-Verona
Dopo un primo tempo con poche emozioni terminato sul risultato di 0-0, la sfida si stappa definitivamente nella ripresa: Rowe porta in vantaggio i rossoblù ma in dieci minuti gli scaligeri completano la rimonta con Frese e Bowie. Nel finale viene annullato un gol agli ospiti per un fallo ad inizio azione, grazie a questa vittoria insperata il Verona può sperare ancora ad una salvezza che avrebbe del clamoroso; sconfitta inaspettata invece per i ragazzi di Italiano.
Fiorentina-Parma
La sfida tra le due squadre termina 0-0, gara con pochissime emozioni da entrambe le parti. Da registrare un’occasione non sfruttata da Piccoli nel secondo tempo. I viola non sfruttano il passo falso della Cremonese che sarà proprio il prossimo avversario della squadra allenata da Vanoli.