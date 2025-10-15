Petrucci (Sky): "Oggi potrebbero esserci novità sul nuovo sponsor. Le ultime sugli infortunati"
Le dichiarazioni di Matteo Petrucci a Radio Laziale in vista di Atalanta-Lazio
La Lazio si prepara a fare visita all'Atalanta per la settima giornata di Serie A, sfida prevista domenica 19 ottobre alle ore 18:00. Nel frattempo, in attesa del rientro dei quattro nazionali, Maurizio Sarri dovrà fare i conti con la formazione titolare da schierare contro i bergamaschi, alla luce dei numerosi infortuni.
Il giornalista di Sky Sport, Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sugli infortunati e sulla possibile formazione per Atalanta-Lazio.
Petrucci a Radio Laziale
Per Bergamo si va verso un 4-4-2 con Basic esterno. Per Bergamo secondo me vedremo Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares, Cancellieri, Guendouzi, Basic, Pedro, Dia, poi bisogna capire come saranno messi in campo. Sul sistema di gioco mi porto avanti dei dubbi, 4-3-3 o 4-4-2, il dubbio di Sarri è dove utilizzare Pedro, nel caso in cui giocasse sotto punta Basic sarebbe l'esterno a sinistra. Isaksen ha dato dei segnali con la Danimarca ma penso verrà utilizzato a gara in corso, così come Noslin, sarà il vice Dia.
Su Dia
Su Dia stanno arrivando buoni segnali, non me lo aspetto al 100%, questo problema alla caviglia lo sta condizionando da oltre due anni.
Riguardo la situazione di Vecino
Vecino va verso la sua prima convocazione, non è pronto per partire dal primo ma potrebbe fare qualche minuto a gara in corso.
Il giornalista sullo sponsor
Oggi potrebbero esserci novità sul nuovo sponsor, ma al momento nulla è stato chiuso.
Su Zaccagni
Zaccagni è in miglioramento ma non sono cambiati i tempi di recupero, ci proverà per la Juventus, per Bergamo potrebbe strappare una panchina “simbolica”.