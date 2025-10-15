Petrucci (Sky): "Oggi potrebbero esserci novità sul nuovo sponsor. Le ultime sugli infortunati"

La Lazio si prepara a fare visita all'Atalanta per la settima giornata di Serie A, sfida prevista domenica 19 ottobre alle ore 18:00. Nel frattempo, in attesa del rientro dei quattro nazionali, Maurizio Sarri dovrà fare i conti con la formazione titolare da schierare contro i bergamaschi, alla luce dei numerosi infortuni.

Il giornalista di Sky Sport, Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sugli infortunati e sulla possibile formazione per Atalanta-Lazio.

Per Bergamo si va verso un 4-4-2 con Basic esterno. Per Bergamo secondo me vedremo Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares, Cancellieri, Guendouzi, Basic, Pedro, Dia, poi bisogna capire come saranno messi in campo. Sul sistema di gioco mi porto avanti dei dubbi, 4-3-3 o 4-4-2, il dubbio di Sarri è dove utilizzare Pedro, nel caso in cui giocasse sotto punta Basic sarebbe l'esterno a sinistra. Isaksen ha dato dei segnali con la Danimarca ma penso verrà utilizzato a gara in corso, così come Noslin, sarà il vice Dia.