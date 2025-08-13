Lazio, Taty resta alla Lazio: l'ostacolo che blocca la punta biancoceleste

La stagione 2025/2026 sta per cominciare e la Lazio potrà contare soltanto sulla rosa delle scorso anno e sui calciatori rientrati dai prestiti, tuttavia, per le altre squadre la situazione è ben diversa, infatti, possono acquistare nuove risorse per andare a rafforzare i vari reparti, tra queste risalta il Flamengo che, dopo i rifiuti da parte di Taremi e Beltran, sta tentando il colpo con Taty Castellanos e, secondo le ultime indiscrizioni provenienti dal Sudamerica, il biancoceleste numero 11 sarebbe favorevole al trasferimento.

Taty-Lazio: l'ostacolo che blocca l'attaccante

Come riporta l'edizione odierna de Il Tempo, nei prossimi giorni dovrebbe avvenire un incontro tra Taty e Lotito, durante il quale l'attaccante potrebbe anche chiedere la cessione, tuttavia, c'è un grande ostacolo per il trasferimento del calciatore, infatti, con la campagna acquisti bloccata la Lazio non potrebbe sostituire il numero 11 fino a gennaio e, come promesso al Comandante, al momento ogni calciatore è incedibile. Secondo il Corriere dello Sport, soltanto due fattori potrebbero cambiare la situazione e permettere a Taty di indossare una nuova maglia, vale a dire un'offerta di 40 milioni per il cartellino o una forte presa di posizione dell'argentino per trasferirsi al Flamengo.

