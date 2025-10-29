Pisa-Lazio, i convocati di mister Sarri: out un biancoceleste, ennesimo infortunio
La lista dei convocati della Lazio diramati da mister Sarri in vista della sfida, valevole per la nona giornata di Serie A, contro il Pisa in programma domani alle ore 20:45.
Alla lunga lista degli indisponibili si aggiunge anche Elseid Hysaj, non convocato dal tecnico toscano per una "lieve tendinopatia al ginocchio destro", che lo terrà ai box e non partirà insieme alla squadra per Pisa. Questo infortunio aumenta l'emergenza in casa Lazio per quanto riguarda il reparto dei terzini, alla luce anche dell'assenza di Tavares.
Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani in trasferta contro il Pisa (ore 20:45).
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Vecino;
Attaccanti: Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.
La S.S. Lazio rende noto che il difensore biancoceleste Elseid Hysaj rimarrà, a scopo precauzionale, al Training Center S.S. Lazio per curare una lieve tendinopatia al ginocchio destro.