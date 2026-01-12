Il Brentford fa sul serio per Cancellieri: presentata l'offerta

Il Brendford è deciso ad affondare il colpo su Matteo Cancellieri: offerta sul tavolo del biancocelesti

Ginevra Sforza
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Matteo Cancellieri sembra uno dei possibili partenti dalla Lazio in questa sessione di mercato. L’esterno, infatti, è stato inserito nella lista dei desideri del Brendford: alcuni osservatori del club inglese lo seguono ormai da qualche giorno e il forte pressing della società militante in Premier League potrebbe portare alla partenza del classe 2002. 

Il Brendford accelera su Cancellieri 

Secondo quanto è raccolto dal The Mirror, nota testata inglese, i Bees avrebbero messo sul tavolo un'offerta ufficiale per prelevare l'esterno dalla Lazio, fissata a 13 milioni di sterline: la proposta di aggira sui 10,4 milioni di sterline, più circa 2,6 milioni di bonus.

