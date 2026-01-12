Cardone: "Cancellieri-Brentford: trattativa da monitorare. E sulla partenza di Romagnoli..."

Dopo Castellanos e Guendouzi, un altro pilastro potrebbe lasciare la società biancoceleste: Roberto Mancini vuole Alessio Romagnoli in Qatar, e i rapporti tesi con il presidente Lotito potrebbe incidere sulla decisione finale del giocatore. Proprio riguardo a questa questione è intervento a Radiosei Giulio Cardone, facendo chiarezza anche sugli altri dossiers di mercato in casa Lazio.

Toth? L’offerta di 12 milioni la stanno valutando, vediamo se si trova l’accordo; sono preoccupato dall’inserimento del Bournemouth.

Perdere Romagnoli per un indennizzo ridicolo sarebbe grave, è stato chiamato da Mancini ma per Sarri è intoccabile e il tecnico lo ha ribadito anche ieri sera.

Cancellieri e Tavares sono giocatori in uscita. Per Cancellieri il Brentford ha mandato osservatori anche ieri, ma l’offerta ancora non c’è. Vorrebbero arrivare a 15 milioni più bonus, la Lazio 15 li vuole fissi ma credo sia una trattativa da monitorare. Nuno riceverebbe di più dalla squadra di Conceicao, ma il Besiktas offre di più alla Lazio, credo comunque che da una delle due parti andrà.