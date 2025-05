Alessandro Onorato: "Abbiamo riportato il grande calciomercato di Skysport a Ostia"

Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale, ha riportato sul suo profilo Instagram una notizia molto importante: torna ad Ostia il programma di Skysport, chiamato “Calciomercato l'Originale”.

Questo programma tv andrà in onda sul lungomare della cittadina del Lazio, da lunedì 30 giugno a venerdì 4 luglio. Sarà condotto, come riporta il Corriere dello Sport, da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, con la presenza di diverse personalità dell'ambito calcistico.

Ecco cosa scrive nel suo profilo Instagram:

Abbiamo riportato il grande calciomercato di @skysport a Ostia! In un formato più grande rispetto all’anno scorso.



Appuntamento da lunedì 30 giugno a venerdì 4 luglio con ‘Calciomercato l’Originale’ con @gianlucadimarzio, @bonanalessandro e fainibus e tanti altri illustri ospiti del mondo dello sport.



Ostia diventerà il centro delle trattative italiane e internazionali con una grande piazza aperta a tutti per 5 giorni di sport, spettacolo e momenti di aggregazione.



Sarà una straordinaria vetrina per #Ostia, un territorio stupendo che merita una comunicazione positiva.



Viva Roma. Viva Ostia. Sempre.