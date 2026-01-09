Taylor, iniziate le visite mediche poi la firma con la Lazio

È iniziata ufficialmente l’avventura italiana di Kenneth Taylor. Il centrocampista olandese è arrivato nella serata di ieri a Roma dopo il trasferimento a titolo definitivo dall’Ajax alla Lazio per una cifra pari a 18 milioni di euro.

Nella giornata odierna Taylor è atteso dal classico iter pre-firma. In mattinata sosterrà le visite mediche di rito, prima di raggiungere Formello dove metterà nero su bianco sul contratto che lo legherà ufficialmente ai colori biancocelesti. Un passaggio formale che sancirà l’inizio della sua nuova esperienza con l’aquila sul petto.

Il centrocampista è arrivato intorno alle 7:30 a Villa Mafalda, dove ha dato il via alle visite mediche. Dopo i controlli, sarà il momento della firma e dell’annuncio ufficiale.

Di seguito il video del suo arrivo