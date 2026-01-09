Lazio, non si ferma il mercato: spunta un altro obiettivo a centrocampo

La Lazio continua a muoversi sul mercato. Dopo le cessioni di Valentín Castellanos e Mattéo Guendouzi, il club biancoceleste ha già piazzato due colpi in entrata: l’arrivo di Ratkov dal Red Bull Salisburgo e quello di Kenneth Taylor dall’Ajax, ufficializzato nella serata di ieri.

Il mercato in entrata, però, non è ancora chiuso. La dirigenza è al lavoro per completare il reparto di centrocampo con un ulteriore innesto. I profili più caldi restano quelli di Toth e Timber, mentre sullo sfondo continua a esserci anche Fabbian, nome già seguito nelle scorse settimane.

Nelle ultime ore, come riportato dal Corriere dello Sport, si sarebbe aggiunto un nuovo candidato alla lista. Si tratta di Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, che sarebbe stato proposto alla Lazio come possibile opportunità di mercato. Una pista da monitorare, mentre il club valuta la soluzione migliore per rinforzare ulteriormente la mediana.