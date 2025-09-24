Infortunio Dele-Bashiru, quando rientrerà il nigeriano

Uscito al 14' nel derby della Capitale contro la Roma, Dele-Bashiru ha lasciato il campo zoppicando per un infortunio muscolare alla coscia destra, problema che ora mette seriamente nei guai la squadra guidata da Sarri.

Una vera e proprio doccia fredda per la Lazio del tecnico toscano che dovrà fare i conti con un solo centrocampista disponibile per la trasferta di Genoa - Danilo Cataldi - a seguito degli infortuni del nigeriano, e di una ricaduta di Nicolò Rovella, oltre che degli squalificati Belahyane e Guendouzi.

Dele-Bashiru, l'entità dell'infortunio

Secondo quanto raccolto nell'edizione odierna de Il Messaggero, il centrocampista nigeriano si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno rivelato l'entità dell'infortunio: lesione di primo grado.

Tempi di recupero

Il numero 7 biancoceleste sarà fermo ai box per circa un mese, rientrando nel mese di ottobre, dopo la seconda sosta stagionale. Al ritorno degli impegni per le nazionali, la Lazio sfiderà il 19 di ottobre l'Atalanta, e proprio in quell'occasione Dele-Bashiru potrebbe tornare a disposizione di mister Sarri.