Igli Tare insignito del titolo di “Cavaliere dell’Ordine di Skanderbeg”

Un riconoscimento straordinario quello ricevuto quest'oggi dall'ex direttore sportivo biancoceleste, Igli Tare, insignito direttamente dal Presidente della Repubblica della carica di “Cavaliere dell’Ordine di Skanderbeg”. Una delle massime onorificenze del paese natale dell'attuale DS del Milan, e ricevuta da Tare in occasione del centenario dell’istituzione dell’Ordine. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, che inoltre ha reso note anche le stesse parole dichiarate dall'ex Lazio a Tirana.

Il commento di Tare

È forse l’onore più grande della mia vita. Ho lavorato tutta la carriera, soprattutto dopo aver lasciato l’Albania, per onorare la mia nazione. Mi sento ancora giovane e ho ancora tanto da dare.

Il video della premiazione