Lidia Consolini è una nuova calciatrice della Lazio Women

Con un comunicato ufficiale, la Lazio Women ha ufficializzato l'arrivo di Lidia Consolini. Classe 2007, arriva a Roma dopo aver giocato nel settore giovanile dell'Inter, con cui ha avuto la possibilità di fare il suo esordio in Serie A.

Il comunicato ufficiale