Lidia Consolini è una nuova calciatrice della Lazio Women
"La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Lidia Consolini..."
Lidia Consolini è una nuova calciatrice della Lazio Women
Con un comunicato ufficiale, la Lazio Women ha ufficializzato l'arrivo di Lidia Consolini. Classe 2007, arriva a Roma dopo aver giocato nel settore giovanile dell'Inter, con cui ha avuto la possibilità di fare il suo esordio in Serie A.
Il comunicato ufficiale
La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Lidia Consolini dall’ F.C. Internazionale Milano.
Difensore classe 2007, approda nella Capitale dopo l' esperienza nel Settore Giovanile nerazzurro con cui ha anche esordito in Serie A nella passata stagione. Nel corso della sua giovane carriera figurano anche varie presenze con le selezioni giovanili dell'Italia, coronate con la partecipazione al Mondiale Under 20 in corso.
Benvenuta Lidia!