Accordo con un nuovo official partner: il comunicato della Lazio

La S.S. Lazio è lieta di annunciare una nuova partnership con Croce Auto Group per la stagione 2025/26, sarà Official Partner del Club.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Il comunicato della Lazio sul nuovo Official Partner

La S.S. Lazio è lieta di annunciare una nuova partnership con Croce Auto Group, eccellenza romana nel settore dei servizi automotive che, per la stagione 2025/26, sarà Official Partner del Club. Con sede a Roma, Croce Auto Group è una realtà consolidata, specializzata nella riparazione, verniciatura e cura estetica di automobili, con una particolare attenzione ai marchi premium e alle vetture di alta gamma. Grazie a una struttura di circa 7.000 mq e a un team di professionisti altamente qualificati, l’azienda offre ai clienti servizi rapidi, precisi e personalizzati, mantenendo standard qualitativi d’eccellenza. La collaborazione punta a valorizzare l’eccellenza artigianale e tecnologica di Croce Auto Group anche nel mondo dello sport, offrendo visibilità al marchio durante le attività ufficiali della S.S. Lazio e rafforzando il legame tra due realtà fortemente radicata nel territorio romano.

Le parole

“Per noi è un onore affiancare un club storico e prestigioso come la S.S. Lazio - ha dichiarato Mirco Croce, titolare di Croce Auto Group - Condividiamo valori comuni come passione, dedizione e ricerca della perfezione: qualità che mettiamo ogni giorno al servizio dei nostri clienti”