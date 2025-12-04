Lazio-Milan, le probabili formazioni: una sola novità per Sarri

Seconda sfida in programma tra Lazio e Milan, ma questa sera l'obiettivo di entrambe sarà il passaggio del turno e l'approdo ai quarti di finale di Coppa Italia. In attesa del fischio d'inizio in programma questa sera alle ore 21:00 all'Olimpico di Roma, di seguito le probabili formazioni diramate dal Corriere dello Sport. Una sola novità per Sarri: Mandas favorito su Provedel.

La probabile formazione di Sarri

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Le probabili scelte di Allegri

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Ricci, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Leao. Allenatore: Allegri.