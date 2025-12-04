I laziali rispondono ai torti di San Siro: pronta la bolgia all’Olimpico

Si prepara un’atmosfera infuocata all’Olimpico di Roma questa sera, in vista della sfida tra Lazio e Milan, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. L'ambiente biancoceleste, ancora scottato dai torti arbitrali subiti a San Siro nella sfida di campionato contro i rossoneri, è pronto a farsi sentire.

Tifosi laziali pronti a infiammare l'Olimpico

Dopo le proteste contro la gestione societaria di Claudio Lotito in occasione della gara interna con il Lecce, questa volta nel mirino dei tifosi ci sono le ingiustizie arbitrali. Questa sera 40.000 tifosi biancocelesti sono pronti a reagire a quei torti, e per l’occasione hanno esortato via social tutti i supporters laziali presenti a creare un tifo assordante per accogliere al meglio il Diavolo. Lo slogan “Alla Lazio ci pensano i laziali” sarà il cuore pulsante della bolgia biancoceleste.