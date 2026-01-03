Scatto per Fabbian: la Lazio accelera con il Bologna

Con l’inizio del calciomercato e lo sblocco totale delle operazioni, la società biancoceleste sta muovendo i primi passi per potersi garantire i profili migliori in vista della sessione di gennaio. Una delle priorità è senza dubbio il rafforzamento del reparto di centrocampo ed è tornato sotto riflettori il nome di Giovanni Fabbian attualmente in forza al Bologna.

La Lazio accelera per Fabbian

Secondo quanto è raccolto da Sky Sport, ci sarebbe un forte interesse da parte della Lazio per assicurarsi le prestazioni del giovane centrocampista italiano, profilo gradito sia Sarri che alla dirigenza, che ne apprezza la grande versatilità. Il tecnico infatti lo vede una mezz'ala . Nonostante non sia ancora arrivata una proposta ufficiale da parte del club biancoceleste, il primo passo nella trattativa è atteso a breve, dopo il weekend.

Passo decisivo dopo il weekend

Grazie agli ottimi rapporti tra Lazio e Bologna, già nella prossima settimana potrebbero emergere novità riguardo al possibile approdo nella Capitale del classe 2003.