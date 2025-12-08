Bergomi: "Lazio? È andata in inferiorità numerica ed ha sofferto pochissimo..."

Giuseppe Bergomi, ex calciatore dell'Inter, Campione del Mondo nel 1982 con la Nazionale Italiana e attuale opinionista per Sky, ha commentato a Sky Sport il gioco del Comandante Maurizio Sarri e la prestazione della Lazio nella gara contro il Bologna, soprattutto dopo l'inferiorità numerica per l'espulsione di Mario Gila.

Le parole di Giuseppe Bergomi a Sky Sport

Il calcio di Sarri mi piace sempre, sono un po' nostalgico, però, nel senso che a me piace tutto però vedere la Lazio ancora, in riferimento alla palla. È andata in inferiorità numerica ed ha sofferto pochissimo, ha grande organizzazione. È sempre bello vedere che c'è proprio un lavoro dietro.

