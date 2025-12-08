Bergomi: "Lazio? È andata in inferiorità numerica ed ha sofferto pochissimo..."
Giuseppe Bergomi, ex calciatore ed attuale opinionista per Sky Sport, ha commentato il gioco di Sarri dopo la prestazione contro il Bologna
Giuseppe Bergomi, ex calciatore dell'Inter, Campione del Mondo nel 1982 con la Nazionale Italiana e attuale opinionista per Sky, ha commentato a Sky Sport il gioco del Comandante Maurizio Sarri e la prestazione della Lazio nella gara contro il Bologna, soprattutto dopo l'inferiorità numerica per l'espulsione di Mario Gila.
Le parole di Giuseppe Bergomi a Sky Sport
Il calcio di Sarri mi piace sempre, sono un po' nostalgico, però, nel senso che a me piace tutto però vedere la Lazio ancora, in riferimento alla palla. È andata in inferiorità numerica ed ha sofferto pochissimo, ha grande organizzazione. È sempre bello vedere che c'è proprio un lavoro dietro.