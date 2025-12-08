Lazio, espulsione diretta per Mario Gila: ecco quante giornate rischia

Serata amara ieri per Lazio e Bologna, infatti, una volta arrivato il vantaggio delle aquile, grazie al gol di Gustav Isaksen, i rossoblu hanno pensato subito a raggiungere il pareggio, in questo modo entrambe le squadre sono uscite dall'Olimpico con soltanto un punto conquistato. La mancata vittoria non è stata l'unica notizia negativa per il club guidato dal Comandante Maurizio Sarri, infatti, il direttore di gara Fabbri ha estratto un rosso per Mario Gila per proteste.

Gila - Fraioli

Rosso per Gila: l'episodio e quante giornate rischia

Momenti di tensione nel corso della gara contro il Bologna, infatti, dopo aver preso un giallo per un suo intervento a gamba alta su Castro per la contesa di un pallone, Mario Gila ha protestato contro l'arbitro Fabbri e adesso rischia grosso, infatti, dal labiale si capisce un “sei scarso” ripetuto due volte al direttore di gara, che di conseguenza ha estratto il cartellino rosso. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, adesso il difensore spagnolo potrebbe rischiare di essere indisponibile sia per l'incontro con il Parma che contro la Cremonese, tuttavia, potrebbe cavarsela anche soltanto con un turno di stop ed una multa.

