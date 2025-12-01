La Russa appoggia Lotito sul rigore non dato contro il Milan

Il match di sabato sera allo stadio San Siro di Milano ha acceso una grossa polemica tra Milan e Lazio. Il tutto per il rigore presunto contestato dai biancocelesti, che ha portato anche al silenzio stampa alla fine della sfida. Tutto è avvenuto nel recupero quando una conclusione di Romagnoli ha colpito il gomito di Pavlovic, difensore avversario. Tutto sembra far pensare al rigore quando è intervenuto il Var per il check. Poi la scelta del direttore di gara Collu: il braccio è largo quindi il rigore c'era ma un attimo prima Pavlovic ha subito fallo da Marusic; da qui la furia in casa Lazio. Un episodio che ha coinvolto tutti, addirittura il mondo politico con le dichiarazioni rilasciate quest'oggi da Ignazio La Russa, il politico ha preso le parti di Claudio Lotito.

Le parole di La Russa

Povero Lotito, capitano tutte a lui. Fosse capitato a me mi sarei arrabbiato tantissimo. L'arbitro aveva dato rigore e poi ha detto che era fallo e invece non era fallo. Ha detto che era rigore e gli arbitri ora dicono che non era rigore, questa è la cosa bella. Vedete voi...ma non posso parlare male degli arbitri, arbitrare è la cosa più difficile. Chi mi fa paura per lo scudetto? Paura all'Inter non può fare nessuno ma il Milan non fa le coppe quindi ha una chance in più ma un merito in meno. Non fa le coppe perché è arrivato dietro.

Giovedì 4 dicembre di nuovo Lazio-Milan

Poco meno di 72 ore e si riaccenderà la sfida tra biancocelesti e rossoneri. Stavolta la cornice sarà quella dello stadio Olimpico di Roma. La Lazio avrà la possibilità di vendicarsi dopo quanto accaduto in campionato sabato sera. In palio c'è l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia.