Nainggolan: "Milinkovic me lo mettevo sempre in tasca..."

Intervenuto nella trasmissione “Controcalcio” in onda su Twitch, l'ex centrocampista della Roma, Radja Nainggolan si è soffermato a lungo sul suo passato nella Capitale sponda giallorossa e ha parlato anche del suo rapporto coi derby.

Durante la trasmissione Nainggolan ha osato uscirsene con una delle sue e ci è andato giù pesante sulla Lazio e soprattutto su Milinkovic Savic, queste le sue parole:

“Milinkovic meglio di me? Ma che c**** stai dicendo, me lo mettevo sempre in tasca quando giocavamo contro.”

Poi parlando del suo rapporto coi derby e rispondendo a Damiano Er Faina di fede biancoceleste dice:

"Damiano (Er Faina, tifoso laziale, ndr) la tua fortuna è che io me ne sono andato dalla Roma, così avete iniziato a vincere i derby. Ne ho persi due su dodici".

Nainggolan è solito a uscite del genere come quando fuori da Trigoria all'indomani della doppia sfida di Semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, ad un tifoso giallorosso disse: “Te Fidi, Te Fidi, vinciamo tutte e due le partite”. In quel caso il buon Radja fu molto profetico, infatti la Lazio andò in Finale.