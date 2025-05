Buon compleanno Franco Nanni: l'ex biancoceleste spegne 77 candeline

Buon compleanno Franco Nanni, l'ex calciatore festeggia oggi i suoi 77 anni. Oltre ad aver indossato la maglia biancoceleste per numerose stagioni, Nanni è stato chiamato da Giorgio Chinaglia a far parte dello staff tecnico nel settore giovanile delle aquile, ma non solo, l'ex calciatore ha ricoperto anche il ruolo di mister della Lazio Women e di osservatore per circa 12 anni.

Franco Nanni: la storia d'amore con la Lazio

La storia d'amore tra la squadra biancoceleste e Franco Nanni ha inizio nel 1969 ed è terminata nel 1975, anni molto importanti e nei quali si contano 115 presenze e ben 12 gol, ma non solo, nella stagione 1973-1974 l'ex Lazio ha vinto uno scudetto con la squadra. Nanni é sempre stato molto amato dai tifosi biancocelesti, tanto che era stato soprannominato Bombardino, merito della rete decisiva nel derby del 1972, anno in cui la Lazio era stata promossa nuovamente in Serie A.

Il curriculum calcistico di Franco Nanni

Oltre ad aver passato vari anni nella squadra biancoceleste, Franco Nanni, ha indossato la maglia della Juventus, Trapani, Bologna, Brescia e Viterbese, tuttavia, nel club bianconero non è mai sceso in campo. Sono in totale 26 le presenze realizzate nel Trapani e 4 i gol segnati, mentre una cifra più alta é stata registrata nel Bologna, infatti, sono 64 le volte in cui l'ex calciatore è stato schierato ed 8 i palloni mandati in rete avversaria. Nella stagione passata al Brescia, invece, si contano 15 presenze ed un gol, mentre nel Viterbese, club dove Nanni ha terminato la sua carriera, il bilancio è di 71 presenze ed 8 reti.