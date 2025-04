Lutto nel mondo dello spettacolo: morto Antonello Fassari

Arrivata da pochi minuti la scomparsa dell'attore romano Antonello Fassari. Il 72enne si è spento dopo una lunga e grave malattia. E' stato un grande protagonista della commedia italiana regalando agli italiani tante risate e tanto svago in film come Selvaggi, Camerieri, Il Conte Max, Sognano la California o anche in ruoli più drammatici come Romanzo Criminale fino al successo più recente arrivato con la fiction I Cesaroni.

I problemi di salute e la malattia

L'attore romano morto oggi, 5 aprile 2025, aveva 72 anni e soffriva di problemi di salute da tempo. In un'intervista in televisione, ospite alla trasmissione La volta buona lo scorso anno aveva rivelato di aver affrontato ansia e depressione a seguito della separazione dalla moglie dopo più di vent’anni di matrimonio. Questi problemi di salute mentale si sono poi uniti ad un'altra sfida: l'angina, un dolore al torace causato da una scarsa ossigenazione del cuore.

Il saluto del suo amico collega Claudio Amendola

Il dolore toccherà tanti colleghi e amici del mondo dello spettacolo. Sicuramente uno degli amici più grandi è stato Claudio Amendola con cui ha condiviso per diversi anni il set de I Cesaroni.

Ecco le parole, rilasciate all'Ansa, di Claudio Amendola sulla morte di Antonello Fassari:

Sarai sempre mio fratello. Sapevamo che questa serie nuova sarebbe stata dedicata a lui perchè ci era nota la malattia bastarda che lo aveva colpito, ma non eravamo preparati alla notizia. Per me è un pezzo di vita che va via, è dura anche parlare mi aspetto che stia borbottando da qualche parte lassù