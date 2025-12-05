Lazio-Milan, dubbi sul calcio d'angolo: Gianpaolo Calvarese analizza la gara di Coppa Italia

Gianpaolo Calvarese ha commentato sui social l'episodio del calcio d'angolo avvenuto durante la gara di Coppa Italia tra Lazio e Milan, che ha permesso al capitano del club biancoceleste Mattia Zaccagni di segnare di testa e portare le aquile ai quarti di finale, dove la squadra guidata dal Comandante Maurizio Sarri dovrà vedersela con il Bologna.

Ma c'era il calcio d'angolo da cui nasce il gol della Lazio? È incredibile come, in una partita eccellente di Marco Guida, proprio da un calcio d'angolo difficilissimo da giudicare sia nato il gol partita. Un episodio che riapre un tema molto discusso, Collina aveva proposto l'applicazione del VAR anche sui calci d'angolo ai prossimi Mondiali. Detto questo attenzione però, un Mondiale è un torneo da pochi giorni concentrato con partite secche e con un margine di errore ridottissimo che non ha le stesse dinamiche di un Campionato che dura quasi un anno e lungo 38 giornate. A quanto pare però, l'IFAB avrebbe respinto questa proposta. Torniamo a Lazio-Milan perché in realtà da tutte le telecamere non si capisce davvero se ci sia o meno il calcio d'angolo. Quel che è certo è che se il gol fosse davvero scaturito da un calcio d'angolo inesistente, in una prestazione quasi perfetta, le polemiche sarebbero lo stesso inevitabilmente esplose.